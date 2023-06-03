بعد غد.. مصر تستضيف المؤتمر الوزارى للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون

جدة - نرمين السيد - تستضيف مصر بعد غد الإثنين، أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزارى للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامى، والذى من المقرر أن تشهد القاهرة انطلاق فعالياته برعاية رئيس الجمهورية وبرئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس الدورة الثانية للمؤتمر.





وقالت الوزارة فى بيان اليوم السبت، إن الوزيرة نيفين القباج تتابع الاستعدادات التنفيذية لاستضافة أعمال المؤتمر الذى يناقش على مدار يومين تقرير كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى والمدير التنفيذى لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" حول تنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا الطفولة ومؤسسة الزواج والأسرة والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الإعاقة، وكذلك استعراض جهود أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامى فى مجال تمكين مؤسسة الزواج، وتنمية الأسرة، ورفاه الطفولة، والقضايا المتعلقة بالمسنين، وذوى الإعاقة.

وذكر البيان، أن المؤتمر الذى تستضيفه مصر لأول مرة، يعد حوارًا عالميًا لدول المنظمة حول قضايا التنمية الشاملة، خصوصا أن المنظمة تمثل الصوت الجماعى للعالم الإسلامى وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم الدولى وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم وأُنشئت المنظمة عام 1969.

جدير بالذكر أن منظمة التعاون الإسلامى تعد ثانى أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم فى عضويتها 57 دولة موزعة على أربع قارات.

وقامت المنظمة بصياغة برنامج للعشرية القادمة الممتدة بين عامى 2016 و2025، حيث يستند برنامج العمل الجديد إلى أحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامى الذى يتضمن 18 مجالاً من المجالات ذات الأولوية و107 أهداف.

وتشمل هذه المجالات على سبيل المثال لا الحصر، قضايا السلم والأمن، وفلسطين والقدس الشريف، والتخفيف من حدة الفقر، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار وتمويل المشروعات متناهية الصغر، والأمن الغذائى، والعلوم والتكنولوجيا، وتغيّر المناخ، والتنمية المستدامة، والوسطية، والثقافة والتناغم بين الأديان، وتمكين المرأة، والعمل الإسلامى المشترك فى المجال الإنسانى، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد.