رئيس الوزراء يتفقد مشروع نفق وكبارى السادات والممشى السياحى بميامى

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته بمدينة الإسكندرية اليوم، مشروع إنشاء نفق وكبارى السادات للسيارات والمشاة، الذى تم تنفيذه عند تقاطع شارع محمد أنور السادات مع طريق الكورنيش بمنطقة ميامى، وكان فى استقبالهم مهندس مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط.





وعقب وصوله للممشى، أكد محافظ الإسكندرية لرئيس مجلس الوزراء أنه تم بدء التشغيل التجريبى لكوبرى السادات (الممشى السياحى) للجمهور خلال الفترة القليلة الماضية، وأن ذلك كان له صدى إيجابى كبير فى الشارع السكندرى؛ حيث تم العمل على زيادة المساحة الرملية بالشواطئ المحيطة بالكوبرى، كما تم إنجاز المشروع فى وقت قياسى وحقق جدوى كبيرة.

وقال محمد الشريف: "تم تصميم الكوبرى بحيث يعطى إضافة للهوية البصرية والحضارية لمدينة الإسكندرية بعد إنشاء برجين؛ أحدهما فى الشرق والآخر فى الغرب على غرار كوبرى ستانلى، الذى أصبح أيقونة ومَعَلماً من مَعالم مدينة الإسكندرية السياحية، وصار المكان فى فترة وجيزة مقصدا سياحياً ورياضياً بعد استخدامه كمحطة أساسية للتريض والتنزه".

كما أشار المحافظ إلى المشروعات التكميلية التى تستهدف توسعة الكورنيش، والتى ستحقق نقلة نوعية بتسهيل الحركة المرورية نتيجة زيادة عدد حارات الكورنيش بطول تقريباً 4.4 كم (بخلاف منطقة نفق وكبارى السادات بطول 600 متر).

وفى هذا الإطار، استمع رئيس الوزراء لشرح من مهندس مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، الذى أوضح أن هذا المشروع يُعد ثانى أكبر المشروعات المرورية التى تم تنفيذها بالإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، ويهدف إلى القضاء على جميع الاختناقات المرورية وخاصة فى فصل الصيف، مؤكدا أن المشروع يحقق السيولة المرورية بتلك المنطقة الحيوية بمدينة الإسكندرية بفاعلية كبيرة، بالإضافة إلى تأمين أرواح المواطنين من خلال فصل مسارات حركة المشاة عن حركة السيارات.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن المشروع شهد توسعة طريق الكورنيش ليصبح 10 حارات بدلاً من 6 حارات، من المنتزه حتى فندق المحروسة، مع إقامة رصيفين لحركة المشاة على الجانبين، وعمل أنفاق خاصة بالمشاة، إلى جانب تنفيذ ممشى سياحى أمامى على البحر مباشرة.

ولفت اللواء مهندس مختار حسين إلى أنه تم تنفيذ أنفاق المشاة حيث يوجد مدخلين لنفق المشاة الواحد، الأول قبلى على رصيف العمارات بالإضافة إلى مدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات للوصول بهما إلى الجهة المقابلة من البحر، إما الصعود للممشى على رصيف الكورنيش البحرى أو النزول إلى الشاطئ، وتبلغ أطوال أنفاق المشاة بجميع الاتجاهات نحو 140 متراً.

وعبَر رئيس الوزراء ومرافقوه أنفاق المشاة، وقاموا بالسير على الممشى السياحى ضمن هذا المشروع، والذى يأتى فى صورة كوبرى مصمم على طراز يحاكى كوبرى ستانلى الشهير بالإسكندرية، ويمتد على طريق الكورنيش بطول 250 متراً، وعرض 6 أمتار، وارتفاع يصل إلى 8 أمتار، بما يجعل له إطلالة مميزة على شاطئ ميامى.

وخلال التفقد، أوضح رئيس الجهاز أن شارع السادات أصبح أحد أهم المحاور المرورية بالإسكندرية؛ حيث يربط المدينة بالطريق الدولى الساحلى والطريق الزراعى، ومحور المحمودية، ويعدُ مدخلاً رئيسياً لشرق مدينة الإسكندرية بالإضافة إلى طريق الكورنيش، والذى يعتبر أهم طريق بالمدينة ويمتد بكامل طول خط الساحل على البحر مباشرة ويربط المدينة من المنتزة شرقاً حتى رأس التين غرباً.

وفى ختام تفقده للمشروع، أبدى رئيس الوزراء بعض الملاحظات التى نتجت عن فترة التشغيل التجريبيّ، ووجه بسرعة تنفيذها بجودة عالية، لإظهار المشروع فى صورته النهائية بمظهر حضارى جذاب.