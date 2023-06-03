«أم دومة».. قرية نموذجية بجهود حياة كريمة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن ما تم إنجازه بالقرية:- وقرية أم دومة بمدينة طما شمال محافظة سوهاج، واحدة من القرى التى استهدفتها مبادرة حياة كريمة، وحولت القرية إلى قرية نموذجية من خلال توفير جميع الخدمات اللوجستية. وتم تنفيذ مشروعات خضراء ضمن مشروعات "حياة كريمة"، منها "محطات الصرف الصحى الثلاثية، وتأهيل وتبطين الترع، وأنظمة الرى الحديث، وشبكات الألياف الضوئية، واستخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة".

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