المتحدث العسكرى: وفاة فرد أمن أثناء مطاردة مهربين على الحدود الدولية

جدة - نرمين السيد - وأضاف أنه فى أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران. وأوضح المتحدث العسكرى، أنه جار اتخاذ كل إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. وقدم خالص التعازى لأسر المتوفيين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.

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