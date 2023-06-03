الأوقاف: 65 مسجدا لتفسير القرآن الكريم بدءا من الأربعاء المقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان بهذا الشأن، اليوم السبت، أنه سيتم البدء فى أول 65 درسا فى تفسير كتاب الله (عز وجل)، على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.
وأكدت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمامها بفهم المعانى السامية والمقاصد العامة للقرآن الكريم على أيدى العلماء والأساتذة المتخصصين.
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