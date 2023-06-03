انقطاع الكهرباء واشتباكات نادى القضاة- الوثائقية تستعيد ذكريات 4 يونيو 2013

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "الوثائقية" فى إطار سلسلتها "الوثائقية 30 يوينو"، ومضات وثائقية تحت عنوان "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، ففى مثل هذا اليوم الموافق الرابع من يونيو عام 2013، كانت إشراقة الصباح تحمل مزيدًا من الهموم لمصر المأزومة.





كانت الأزمات ثم الاحتجاجات ومن بعدها الاضطرابات والعناوين المنشورة "لاصوت يعلو فوق انقطاع التيار الكهربائى ونقص المواد البترولية وبوار الأراضى الزراعية".

لم تكن تلك الأوجاع مصدر آنين المصريين وإنما امتد الصراع ليشمل صراعا نادى القضاة ومجلس الشورى الإخوانى فى ظل تلويح بشكل دائم فى إصدار قانون جديد متعلقا بالسلطة القضائية.

الوسط الثقافى مشتعل آن ذلك، كان له نصيب بارز من دفتر الخلافات بعدما علا الصدام مع وزير الثقافة علاء عبدالعزيز بسبب قراراته بإنهاء عمل بعض الأشخاص فى الوزارة.

فى هذا اليوم فتحت نقابة المحامين أبوابها لاستقبال حركتى تمرد وتجرد لجمع التوكيلات المؤيدة أو الرافضة لعزل محمد مرسى.

يذكر أن سلسلة وثائقيات 30 يونيو تعرض على مدى اليوم، بداية من الخميس الأول من يونيو، وحتى الثالث من يوليو المقبل تذكيرا للأجيال الجديدة بما دار فى تلك الحقبة، وذلك حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.

وتأتى سلسلة وثائقيات ثورة 30 يونيو اليومية على شاشة "الوثائقية"، إلى جانب عرض عدد من الأفلام الوثائقية التى تنتجها القناة حاليا لعرضها خلال الشهر عن ثورة المصريين ضد الإخوان.