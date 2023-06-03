كانت الأزمات ثم الاحتجاجات ومن بعدها الاضطرابات والعناوين المنشورة "لاصوت يعلو فوق انقطاع التيار الكهربائى ونقص المواد البترولية وبوار الأراضى الزراعية".
لم تكن تلك الأوجاع مصدر آنين المصريين وإنما امتد الصراع ليشمل صراعا نادى القضاة ومجلس الشورى الإخوانى فى ظل تلويح بشكل دائم فى إصدار قانون جديد متعلقا بالسلطة القضائية.
الوسط الثقافى مشتعل آن ذلك، كان له نصيب بارز من دفتر الخلافات بعدما علا الصدام مع وزير الثقافة علاء عبدالعزيز بسبب قراراته بإنهاء عمل بعض الأشخاص فى الوزارة.
فى هذا اليوم فتحت نقابة المحامين أبوابها لاستقبال حركتى تمرد وتجرد لجمع التوكيلات المؤيدة أو الرافضة لعزل محمد مرسى.
يذكر أن سلسلة وثائقيات 30 يونيو تعرض على مدى اليوم، بداية من الخميس الأول من يونيو، وحتى الثالث من يوليو المقبل تذكيرا للأجيال الجديدة بما دار فى تلك الحقبة، وذلك حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.
وتأتى سلسلة وثائقيات ثورة 30 يونيو اليومية على شاشة "الوثائقية"، إلى جانب عرض عدد من الأفلام الوثائقية التى تنتجها القناة حاليا لعرضها خلال الشهر عن ثورة المصريين ضد الإخوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقطاع الكهرباء واشتباكات نادى القضاة- الوثائقية تستعيد ذكريات 4 يونيو 2013 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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