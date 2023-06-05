وزير العمل يشارك فى الاجتماع التنسيقى للمجموعة العربية بمؤتمر جنيف الدولى

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يأتى ذلد بحضور 5000 مشارك يمثلون 187 دولة حول العالم من الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال، ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وممثلى أطراف العمل الثلاثة العرب.
وترأس وزير العمل، وفد مصر الثلاثى من "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، فى هذا "المؤتمر الدولى"، الذى يناقش تحديات عالم العمل، وتقرير بشأن "النهوض بالعدالة الاجتماعية".
واتفق المجتمعون فى الاجتماع العربى السنوى، الذى دعا إليه فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، على بعض الإجراءات التنظيمية التى تخص رئاسة المجموعة العربية فى المؤتمر الدولى، وإلقاء كلمة باسمها فى الجلسات العامة.
يأتى ذلك بالإضافة إلى تشكيل بعض اللجان الفنية التنظيمية، منها لجنة التنسيق و"الصياغة" المنوط بها مراجعة الصيغة النهائية للملاحظات بشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن أوضاع العمال العرب فى الأراضى العربية المحتلة.
كما اتفق المشاركون فى الاجتماع التنسيقى العربى على عقد ملتقى التضامن مع "الحق الفلسطينى"، وذلك مساء يوم الأربعاء المقبل، تزامنا مع انعقاد "المؤتمر الدولى"، وأيضا دعم صندوق التشغيل الفلسطينى.
وقال الوزير حسن شحاتة، فى تصريحات صحفية، إن مصر مساندة لكل تنسيق وتعاون عربى فى جميع المحافل الدولية بشأن قضايا العمل، لطرح رؤيتهم الموحدة فى كل القضايا، التحديات، والتعاون والشراكة مع منظمة العمل الدولية لمواجهة تلك التحديات.
وعن القضية الفلسطينية لفت وزير العمل، إلى أن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة.
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