جدة - نرمين السيد - بدأ التشغيل التجريبى لماكينات مصنع 4 أحد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى؛ استعدادا للافتتاح الرسمى، يوليو المقبل ضمن الافتتاحات الرئاسية، لتوفير أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها ومراجعة خطة تسويق المنتج الجديد عالى الجودة محليا وعالميا.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبزر المعلومات عن المصنع الذى تبلغ حجم إنتاجيته 15 طن غزل يوميا، ويضم 44 ماكينة غزل حديثة، وعدد المرادن فى الماكينة الواحدة نحو 1632، وإجمالى عدد المرادن نحو 72 ألف مردن. ويتخصص المصنع فى إنتاج وتشغيل الخيط الرفيع نمرة 77 أو 80، ومن المقرر توجيه الحصة الأكبر من الإنتاج للخارج لتوفير العملات الأجنبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء تشغيل مصنع «4» بشركة غزل المحلة (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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