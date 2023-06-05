أمام ممثلى 187 دولة.. عرض تجربة مصر فى تعزيز علاقات العمل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور 5000 مندوب عن أطراف العمل الثلاثة، من 187 دولة حول العالم.

وحضر مع الوفد المصرى، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين.

ومن المقرر أن يلقى وزير العمل حسن شحاتة، كلمة مصر أمام المؤتمر يوم الأربعاء المقبل، لعرض تجربة مصر الرائدة فى تعزيز علاقات العمل وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية.

ولم تدرج منظمة العمل الدولى فى هذا المؤتمر، اسم مصر على قائمة الملاحظات المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء فى ملف العمل.

بدأت الجلسة الافتتاحية بانتخاب على بن صميخ المرى، وزير العمل القطرى رئيسا للمؤتمر، وهنرى كوينت من النرويج، وأهور أوان من باكستان نائبين للرئيس.

كما جرى تشكيل وتكوين اللجان الدائمة والفنية للنظر فى البنود المدرجة فى جدول الأعمال، واعتمدت الجلسة الافتتاحية الترتيبات العملية لتسيير المؤتمر وتشكيل اللجان.

وألقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت (ف. هونجبو) كلمة بشأن تقريره المعروض على المؤتمر عن "النهوض بالعدالة الاجتماعية"، الذى رصد فيه التحديات التى تواجه عمل العمل اليوم، ودعوته لتشكيل تحالف عالمى من أجل العدالة الاجتماعية.

وتحدث المدير العام عن تلك التحديات التى تواجه العدالة الاجتماعية حول العالم، وقال إن هناك 685 مليون شخص يعيشون فى فقر مدقع معظمهم من إفريقيا، وأن 160 مليون طفل عامل، و207 ملايين شخص عاطل، و4 مليارات شخص ليس لديهم حماية اجتماعية، داعيا إلى أهمية تشكيل تحالف عالمى لمواجهة تلك التحديات التى تواجه عالم العمل، وناشد بلدان العالم بتوفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق.

وعرض رئيس المؤتمر القطرى على المرى، فى كلمته رؤيته بشأن البنود المعروضة على المؤتمر خلال فترة الانعقاد، خاصة التحديات التى تواجه عالم العمل، وأيضا ملف التلميذة الصناعية، ومناقشات بشأن حماية العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وصحية، وأهمية الاهتمام بملفات التدريب المهنى، وحماية العمال غير المنتظمين.

كما تحدث فى الجلسة الافتتاحية رئيس فريق أصحاب العمل، وكذلك رئيس فريق العمال، وأكدا أهمية ذلك التحالف العالمى لمواجهة التحديات فى عالم العمل.

ويناقش ممثلو أطراف العمل الثلاثة حول العالم جدول أعمال يتضمن مناقشة بنود أساسية منها: مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقرير عن أوضاع عمال الأراضى العربية المحتلة، وتقارير عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع.

وحضر وفد مصر الثلاثى برئاسة الوزير حسن شحاتة، الجلسة الافتتاحية، وهم من وزارة العمل: أمال عبدالموجود، رئيس قطاع العلاقات الخارجية، والمستشار إيهاب عبد العاطى، المستشار القانونى للوزير، ومنال عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى، وهلال مأمون، مدير عام المنظمات والاتفاقات، وأحمد معروف، مدير عام العلاقات العامة، وأمنية عبدالحميد، مساعد فنى بمكتب الوزير، ودينا محمود، باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات، وريم فيصل، باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات، ومن اتحاد الصناعات: المهندس هانى محمود، ود. خالد عبدالعظيم، ود. سيد تركى، ومحمد عاطف، ورشا مجدى، وعن الغرف التجارية: محمد عطية الفيومى، ومحمد طلعت، وعن فريق العمال: محمد جبران، وخالد عيش، ومجدى البدوى، وعادل عبدالفضيل، وسولاف درويش، وعيد مرسال، وهشام عبدالعزيز، وعماد حمدى، وهشام فؤاد، ومحمد عبدربه، وعايدة محىى الدين، وعبدالرحمن عبدالغنى، وسامى رزق، وكارولين سمير، ومحمد أبوالعباس نوفل.