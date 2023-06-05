السيدة انتصار السيسى تؤكد أهمية الحفاظ على موارد الطبيعة

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جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى بموقع "فيسبوك": "يحتفل العالم اليوم، بيوم البيئة العالمى، الذى يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة التى تدهورت نتيجة التدخل البشرى فى الحياة الطبيعية والنظم الحيوية".
وتابعت: "الأمر الذى يحتم علينا جميعا الشعور بالمسؤولية المشتركة تجاه ثرواتنا الطبيعية والحفاظ عليها من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة".
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