السيدة انتصار السيسى تؤكد أهمية الحفاظ على موارد الطبيعة

جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى بموقع "فيسبوك": "يحتفل العالم اليوم، بيوم البيئة العالمى، الذى يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة التى تدهورت نتيجة التدخل البشرى فى الحياة الطبيعية والنظم الحيوية".

وتابعت: "الأمر الذى يحتم علينا جميعا الشعور بالمسؤولية المشتركة تجاه ثرواتنا الطبيعية والحفاظ عليها من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة".