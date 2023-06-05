شيخ الأزهر لرئيس موريتانيا: لولا ثروات إفريقيا لما كان هناك نهضة غربية

جدة - نرمين السيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين بمشيخة الأزهر، الرئيس الموريتانى محمد ولد الغزوانى، لبحث تعزيز التعاون العلمى والدعوى المشترك، وسبل تعزيز الاستفادة من الدعم الأزهرى لأبناء موريتانيا.





ورحب فضيلة الإمام الأكبر، بالرئيس الموريتانى فى بلده الثانى مصر، وفى رحاب الأزهر الشريف، مؤكدا اعتزاز الأزهر بالعلاقات التى تربطه بالشعب الموريتانى، وهى علاقة العلم والعلماء، وتقدير الأزهر لعلماء موريتانيا باعتبارهم المصد للثقافات الغربية الدخيلة التى تسعى لاقتلاع المسلمين من ثقافتهم وجذورهم، وتميز علماء موريتانيا فى حفظ المتون والحفاظ على التراث الإسلامى.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر لا يتوانى عن تقديم كل أشكال الدعم لأبناء وشعوب القارة الإفريقية، ويحمل على عاتقه الارتقاء بإفريقيا، ورفع كفاءة أبنائها لتعزيز الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتعزيز قدراتهم فى مواجهة التحديات المعاصرة، التى تعد أبرزها تلك الأجندات والخطط الغربية التى تستهدف استدامة التخلف الإفريقى، وإبقاء الوضع كما هو عليه حتى يتسنى لهم السيطرة على خيرات إفريقيا وثرواتها وموادها الطبيعية، وتسخيرها فى خدمة مطامعهم وتقدمهم، مشددا على أنه لا بديل عن الاتحاد للنجاح فى مواجهة هذه الأطماع، مصرحا فضيلته "لولا ثروات إفريقيا لما تحققت النهضة الغربية".

وأشار إلى أن الأزهر يسعد بتقديم 25 منحة دراسية لأبناء موريتانيا للدراسة فى جامعة الأزهر فى مختلف التخصصات، وهى منح يتحمل الأزهر تكاليفها بشكل كامل، مؤكدا استعداد الأزهر لتخصيص غالبية هذه المنح لدراسة الطب والصيدلة والهندسة، تلبية لحاجة الشعب الموريتانى.

وأعرب فضيلته عن ترحيبه بأئمة موريتانيا للالتحاق بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وتخصيص منهج دراسى يناسب الداخل الموريتانى ويلائم التحديات الموريتانية المعاصرة.

من ناحيته، أعرب الرئيس الموريتانى عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر ووجوده فى الأزهر الشريف، هذا الصرح العلمى الكبير الذى ظل شامخا لأكثر من ألف عام لنشر العلوم وبث رسالة الإسلام الخالدة، وتكفل علمائه بإزالة اللبس عما أشكل من أحكام الدين والدنيا، وبذلوا بسخاء من خزائن العلوم والمعارف ما نهلت منه العقول فى شتى أنحاء العالم الإسلامى.

وصرح الرئيس الموريتانى بأن وجودنا فى الأزهر اليوم؛ هو بمثابة تكريم لنا، فللأزهر الشريف منزلة كبيرة فى قلوب الشعب الموريتانى، ووجودنا فى هذه المؤسسة العتيقة يذكرنا بعلماء موريتانيا الذين درسوا فى الأزهر فتعلموا وعلموا، ونقلوا العلوم والمعارف، وهذا يبرهن حاجتنا اليوم إلى استمرار عطاء الأزهر وتعزيز إشعاع هذه المعلمة الحضارية، وتصديه لكل أشكال الغلو والتطرف والإرهاب، ودفاعه عن الإسلام خاصة فى ظل الحملات التى استهدفت تشويه صورته زورا وبهتانا، وما ترتب على ذلك من حملات عدائية تجاه الإسلام والمسلمين فى العديد من دول العالم.

ونوه الرئيس الموريتانى، بشعوره وتقديره لجهود الأزهر واهتمامه بأبناء القارة الإفريقية، وما يقدمه للأمة انطلاقا من مكانته وحجم الطموحات التى يحملها المسلمون حول العالم تجاه هذه المؤسسة الإسلامية العريقة.

وأشار إلى تطلع بلاده للاستفادة من خبرات الأزهر فى تكوين الكوادر والكفاءات الوطنية المؤهلة للإسهام فى تطوير منظومة التربية والثقافة، وسعى بلاده لتعزيز التعاون مع جامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وزيادة تنسيق الجهود مع المؤسسات الموريتانية فى المجالات الدعوية والاجتماعية والعلمية.

وتناول اللقاء كيفية تعزيز الاستفادة من المنح الأزهرية المقدمة لأبناء موريتانيا للدراسة فى الأزهر، والتغلب على التحديات والصعوبات كافة وتيسير التحاق الموريتانيين بجامعة الأزهر، ووضع خطة عمل وإستراتيجية لضمان شغل كل المنح الدراسية المقدمة من الأزهر لأبناء الشعب الموريتانى.