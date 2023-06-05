139 قرار علاج على نفقة الدولة.. جهود اللجنة الطبية العليا خلال مايو

جدة - نرمين السيد - ثمن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الدور الذى تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء فى رصد وتلقى استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبى، والتعامل الفورى معها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.





جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماعا، لمتابعة الجهود التى بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر مايو الماضى، وذلك من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأوضح الدكتور حسام المصرى أنه تم الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 1165 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال الشهر الماضى شملت صدور 139 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلا عن إجراء 296 عملية جراحية، وإصدار 46 قرارا يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى، وكذا إصدار 43 قرارا خاصا بالحالات الطارئة.

وأضاف المصرى أن مجهودات اللجنة خلال شهر مايو الماضى تضمنت أيضا تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 65 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 260 حالة، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 39 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ولفت الدكتور حسام المصرى إلى أنه تم تنفيذ قوافل طبية الشهر الماضى، بمحافظتى قنا، والإسماعيلية، قامت بإجراء الكشف الطبى لنحو 7058 حالة.