زيارة وزيرة البيئة لمحافظة الإسكندرية (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، اصطفاف معدات وسيارات شركة الخدمات البيئية الحديثة المنوظ بها تنفيذ النظافة العامة بالإسكندرية، حيث كان فى استقبالهم المحاسب حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة حيث قام باستعراض نماذج من المعدات والسيارات الحديثة التى تم ضمها للشركة مؤخرا للعمل بمحافظة الإسكندرية وعرض الخدمات المختلفة التى تقوم بها الشركة.





من الجدير بالذكر أن الشركة التابعة لشركات المقاولون العرب، تأسست عام 2011، وتعمل من خلال توفير باقة من الخدمات والمنتجات البيئية المتكاملة والمتنوعة ذات الجودة العالية والتكنولوجيا المتطورة للحفاظ على بيئة آمنة ومستدامه خالية من الملوثات، وتعظيم الاستفادة من المخلفات بأنواعها، ومعالجتها لتحويلها إلى بدائل للطاقة أوالتخلص من المرفوض منها بالطرق الآمنة.

وتقدم الشركة عدد من الخدمات، منها منظومة الجمع السكنى والنمطى والنقل، وكذلك الكنس الآلى واليدوى للشوارع، والخدمات المميزة وتشمل غسيل الشوارع والميادين والكبارى والأنفاق، وتقوم الشركة بإدارة مصانع أبيس 1 و2 والمنتزه، لمعالجة وتدوير المخلفات، والحصول على نواتج معالجة مثل السماد العضوى والوقود البديل RDF الذى يستخدم بمصانع الأسمنت توفيرا لاستخدام مصادر الطاقة الأخرى، وكذلك الحصول على المواد القابلة للتدوير مثل الزجاج والبلاستيك والورق والكرتون والمعادن.

كما تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة المخلفات الطبية، ويتم التخلص النهائى من المخلفات فى المدفن الصحى الآمن بمدينة الحمام وفقا لمنظومة بيئية متطورة.



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تعمل المنظومة بمحافظة الإسكندرية من خلال سياسة ترتكز على رفع مستوى النظافة من خلال زيادة حجم معداتها التى تقترب من 600 معدة وسيارة وتواصل الشركة زيادتها باستمرار، حيث أنفقت الشركة 280 مليون جنيه فى العام الأخير على شراء معدات وسيارات جديدة من أجل تقديم خدمة متميزة بمحافظة الإسكندرية، ويبلغ عدد العاملين بالشركة 8000 عامل، وتقوم الشركة برفع والتعامل مع 4000 طن من المخلفات بشكل يومى فى فصل الشتاء، 5000 طن فى فصل الصيف، وتزداد حتى تصل إلى 6000 طن فى الأعياد والمواسم.