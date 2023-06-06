انطلاق المؤتمر الوزارى للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات المؤتمر الوزارى الثانى للتنمية الاجتماعية فى الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامى بالقاهرة اليوم الثلاثاء، والذى تستضيف فعالياته لأول مرة مصر، تحت رعاية الرئيس السيسى، تأكيدا لانتهاج الدولة لمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق العيش الكريم لجميع فئات المجتمع بما يشمل الفئات الأولى بالرعاية.





ومن المقرر أن تتسلم وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، رئاسة الدورة الثانية للمؤتمر، الذى يقام تحت شعار العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعى .

وكان الاجتماع التحضيرى على مستوى كبار المسئولين قد شهد أمس الاثنين اعتماد مشروعى جدول الأعمال وبرنامج العمل، كما تم استعراض تقرير كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، والمدير التنفيذى لمنظمة الإيسيسكو، بشأن تنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا الطفولة ومؤسسة الزواج والأسرة والمسنين وذوى الإعاقة.

كما تناول الاجتماع استعراض جهود أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامى فى مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة، ورفاه الطفولة، والقضايا المتعلقة بالمسنين، وذوى الإعاقة.

يذكر أن منظمة التعاون الإسلامى تمثل الصوت الجماعى للعالم الإسلامى، وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعما للسلم الدولى وتعزيزا للعلاقات بين مختلف شعوب العالم، وأنشئت المنظمة عام 1969، كما أنها تعد ثانى أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم فى عضويتها 57 دولة موزعة على 4 قارات.

وقامت المنظمة بصياغة برنامج للعشرية القادمة الممتدة بين عامى 2016 و2025، حيث يستند برنامج العمل الجديد إلى أحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامى الذى يتضمن 18 مجالا من المجالات ذات الأولوية و107 أهداف، وتشمل هذه المجالات على سبيل المثال لا الحصر، قضايا السلم والأمن، وفلسطين والقدس الشريف، والتخفيف من حدة الفقر، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار وتمويل المشروعات متناهية الصغر، والأمن الغذائى، والعلوم والتكنولوجيا، وتغير المناخ، والتنمية المستدامة، والوسطية، والثقافة والتناغم بين الأديان، وتمكين المرأة، والعمل الإسلامى المشترك فى المجال الإنسانى، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد.