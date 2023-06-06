مفتى الجمهورية ينعى الدكتور أحمد راضى وزير الصحة الأسبق

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: "لقد فقدنا أحد الأساتذة المتميزين فى مجال العلوم الطبية، قبل أن نفقد زميلا فى مجلس الوزراء، فقد كان الراحل الكريم واحدا من أعلام كلية الطب بجامعة عين شمس، نهل من علمه الكثيرون، وأسهم أيضا بعلمه وجهده فى علاج الكثيرين من أبناء الشعب المصرى".

وتقدم مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم، ولكل زملائه فى مجال الطب والرعاية الصحية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع فضله ورحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.