جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن المبادرة:- وأعلنت المؤسسة، أنه يمكن شراء الصك البلدى من خلال البنوك على حساب رقم 45004500

أو الاتصال على 01222235554 أو من خلال الموقع الإلكترونى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لدعم المستحقين.. حياة كريمة تطرح «الصك البلدى» (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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