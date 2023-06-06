الرئيس السيسى يتحدث عن الخدمات الصحية فى مصر (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، فى مداخلة خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الثانى، اليوم الثلاثاء، أن مصر حريصة كل الحرص على نقل الخبرات المكتسبة لديها إلى الدول الإفريقية وأن تلعب مصر دورا إيجابيا فى هذا الموضوع.
وأشار الرئيس السيسى إلى أنه بالتعاون والتنسيق نستطيع أن نحسن قدراتنا المتواضعة التى نمتلكها، مسلطا الضوء على أهمية المبادرات التى تقوم بها الدول فى الحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدا أن مصر حاولت معالجة النمو السكانى الكبير البالغ 105 ملايين نسمة ونقص المستشفيات بتدشين مبادرات صحية تهدف لرعاية المواطنين.
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