وزير الإسكان يسلم رسالة من الرئيس السيسى لنظيره الكينى

جدة - نرمين السيد - سلم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لـ وليام روتو، الرئيس الكينى، يبلغه شكره على الدعوة الكريمة لحضور اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة للمستوطنات البشرية، وثقته بخروج الدورة الحالية بنتائج فعالة تساهم فى بلوغ أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الحادى عشر الخاص باستدامة المدن والتجمعات البشرية، وذلك خلال لقائه مع الرئيس الكينى، بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة الكينية نيروبى.





وخلال لقائه مع الرئيس الكينى، استعرض وزير الإسكان، مجهودات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لمضاعفة المعمور المصرى، والتى تم ترجمتها إلى مجموعة من المشروعات القومية، وعلى رأسها برنامج المدن الجديدة "الجيل الرابع من المدن الجديدة"، التى تربطها شبكة من الطرق القومية والإقليمية، لربط مناطق التنمية الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، إضافة إلى مشروعات تطوير المدن وخاصة الكبرى منها. وأعرب الدكتور عاصم الجزار، عن تمنياته بحضور وليام روتو، الرئيس الكينى، فعاليات المنتدى الحضرى العالمى WUF 24، والذى تستضيفه القاهرة فى العام المقبل، وستكون مصر أول بلد إفريقى يقوم باستضافة الحدث منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة. ومن جانبه، أعرب وليام روتو، الرئيس الكينى، عن تحياته وتقديره للرئيس السيسى، وشكره على الرسالة الكريمة، وحضور البعثة المصرية للاجتماع الخاص بالأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، متمنيا نجاح مصر فى استضافة المنتدى الحضرى العالمى بالقاهرة.

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