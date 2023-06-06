الهيئة العامة للاعتماد: القطاع الخاص شريك أساسى بالتأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحى eHealth، وذلك على هامش افتتاح الدورة الثانية من ملتقى صحة إفريقيا Africa Health ExCon.





يستهدف البروتوكول المشترك وضع آلية فعالة لتوسيع الخدمات الصحية على مستوى الرعاية الأولية واشراك القطاع الخاص لضمان وصول المواطنين إلى الخدمات ذات الصلة التى تلبى احتياجاتهم من خلال وضع مسار تكاملى بين الجهات المعنية لتسهيل رحلة حصول المواطن على الخدمات بما يعزز حوكمة القطاع الصحى ونظام التأمين الصحى الشامل.

ووقع البروتوكول الدكتور أحمد طه رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومن جانب وزارة الصحة الدكتور هشام زكى، نائب رئيس الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر، والدكتورة مى فريد، المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، والدكتور حسن السكرى، المدير التنفيذى لشركة "أى هيلث" نيابة عن الدكتور إبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذى لمجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التنسيق التام بين هيئات التأمين الصحى الشامل والدعم الكامل الذى يلقاه هذا المشروع القومى الهام من القيادة السياسية ومن وزارة الصحة والسكان لإكماله وفق الجدول الزمنى الموضوع له واتخاذ كل ما يلزم لتبسيط التعامل مع الراغبين فى الاستثمار فى الرعاية الصحية الأولية، مشيرا إلى أن البروتوكول يستهدف بشكل أساسى تحسين وتطوير الخدمات الصحية المتاحة للمواطن، والتعاون المشترك فى ضمان توفير خدمات الرعاية الأولية للمؤمن عليهم تحت نظام التأمين الصحى الشامل. كما يتيح الفرصة للمنتفعين باحترام رغبتهم فى اختيار مقدم الخدمة الصحية لهم من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمقدمى الخدمة فى مستوى الرعاية الأولية.

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية العمل خلال الفترة القادمة على تطوير استراتيجية تشاركية لدراسة احتياجات السوق لتوفير الاحتياجات من مقدمى الخدمات الصحية على مستوى الرعاية الأولية، وتطوير استراتيجيات دعم اتخاذ القرار المرتكزة على البيانات من خلال بناء قواعد بيانات ذات جودة مؤكدا تطبيق المعايير الأساسية الخاصة بالتطبيب عن بعد وبركائز الصحة الالكترونية لتحفيز وتعظيم التحول الرقمى الصحى بما يخدم تطوير الخدمات المتاحة للمواطن.

ومن جانبها، قالت مى فريد معاون وزير المالية، القائم بأعمال المدير التنفيذى للتأمين الصحى الشامل، إننا حريصون على تعزيز التكامل مع الجهات الصحية فى مصر، بما يُسهم فى تحقيق مستهدفات نظام التأمين الصحى الشامل بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، وإتاحة حق اختيار مقر تلقى الخدمة بما فيها القطاع الخاص تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، على نحو يساعد فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى ضوء ذلك يتضح أهمية برتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ووزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحى "إى. هيلث".

يذكر أن شركة "إى هيلث" للاستثمارات المالية والرقمية، هى احدى شركات هيئة التأمين الصحى الشامل والقائمة على تطوير وإدارة الحلول التكنولوجية والرقمية لخدمات القطاع الصحى.