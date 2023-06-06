بحث الاستغناء عن النظارات.. الخميس

وأشار الدكتور مصطفى صلاح رئيس المعهد، إلى أن الندوة تأتى فى إطار نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة لتدريب شباب الأطباء، ومتابعة الجديد فى مجال تصحيح الإبصار والاستغناء عن النظارات.
وتتم الندوة بحضور الخبير العالمى مازن سنجاب، والذى تمت دعوته لإلقاء عدة محاضرات تغطى الجديد فى الفحوصات اللازمة لإجراء تصحيح الإبصار سواء بالليزر أو عن طريق زرع العدسات، والتشخيص المبكر لمرض "القرنية المخروطية" والطرق الحديثة لعلاجها، كما يلقى الخبير العالمى محاضرة عن كيفية اختيار العدسات الحديثة التى يتم زراعتها بعد إزالة عتامة عدسة العين "المياه البيضاء".
وعلى هامش الندوة، يقيم المعهد جلسة علمية لمناقشة الحالات المرضية المختلفة وطرق تشخيصها وعلاجها، بمشاركة أساتذة من جامعتى القاهرة والإسكندرية، فضلا عن ورشة عمل لتدريب الأطباء على كيفية زرع العدسات اللاصقة الداخلية لتصحيح البصر فى حالات قصر النظر الشديد وطول النظر.
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