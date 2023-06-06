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عزة مصطفى: الرئيس السيسي وجه بعلاج طفل يعانى من تجلط فى الشريان الرئوى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يونيو 2023 07:28 مساءً - قال الإعلامية عزة مصطفى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استجاب لمناشدتها، بالتكفل بعلاج الطفل "مصطفى"، الذى يعانى من الإصابة بالتجلط فى الشريان الرئوى، حيث تم نقل الطفل للمستشفى وتم عمل اللازم له.

 

وعرض برنامج "صالة التحرير" تقريرا متلفزا عن معاناة طفل مع مرض تجلط الشرايين الرئوى.

 

واستعرضت والدة الطفل تفاصيل حالة ابنها الصغير، وطالبت بمساعدتها فى علاج ابنها، حتى يعود لحالته الطبيعية كباقى الأطفال فى سنه.

 

ويظهر على الطفل الصغير التعب الشديد، وقالت والدة الطفل: "ابنى يحصل على علاجه ولكن لم يتحسن على الإطلاق، وأريد أن يطمئننى دكتور على حالته لأنه مريض للغاية".

 

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لحالة الطفل مصطفى، ووجه بعلاجه على الفور ومتابعة حالته الصحية وتوفير الرعاية الصحية له.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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