فحص أكثر من 56 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية خلال شهر بسوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص أكثر من 56 ألف و600 مواطن ضمن "5" مبادرات من مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهر مايو والتى تحظى بدعم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وطارق الفقى محافظ سوهاج والتى تساهم فى الارتقاء بحياة المواطنين.





حيث أكد النجار إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكد أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

كما أشار إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع فى ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصرى صحيا واجتماعيا وتعليميا، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

حيث أوضح وكيل الوزارة أن ال5 مبادرات شملت مبادرات "صحة المرأة" و"صحة الأم والجنين"، ومبادرة "السمعيات"، مبادرة "الاعتلال الكلوى"، مبادرة "كبار السن 65 سنه وما فوق".

وأكد النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج ان القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار فى رأس المال البشرى فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.