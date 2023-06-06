حيث أكد النجار إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكد أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.
كما أشار إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع فى ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصرى صحيا واجتماعيا وتعليميا، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.
حيث أوضح وكيل الوزارة أن ال5 مبادرات شملت مبادرات "صحة المرأة" و"صحة الأم والجنين"، ومبادرة "السمعيات"، مبادرة "الاعتلال الكلوى"، مبادرة "كبار السن 65 سنه وما فوق".
وأكد النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج ان القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار فى رأس المال البشرى فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فحص أكثر من 56 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية خلال شهر بسوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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