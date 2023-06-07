نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2023.. أسماء الأوائل

وكان الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، قد اعتمد، مساء أمس الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 2023.

وأشار ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن المحافظ اعتمد أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغت نسبة النجاح 66%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، والتلمذة الصناعية بنسبة نجاح 81%، فى حين بلغت نسبة الإعدادية المهنية للصم 93.75%.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه

وتقدم محافظ الغربية بأصدق التهانى لأبناء المحافظة بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2023 متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح موجها الشكر لرجال التربية والتعليم مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية فى الغربية.