هيئة الدواء تعقد جلسة حوارية بالمعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى الثانى

جدة - نرمين السيد - عقدت، اليوم، هيئة الدواء المصرية جلسة حوارية بالمعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى الثانى، والتى جاءت تحت عنوان "تعزيز قدرات السلطات التنظيمية الوطنية من خلال أداة المقارنة المعيارية العالمية لمنظمة الصحة العالمية (GBT)"، والتى شاركت فى تنظيمها منظمة الصحة العالمية.





تضمنت الجلسة مناقشة أهمية اجتياز السلطة التنظيمية الوطنية لمستوى النضج المتقدم من خلال معايير تقييم منظمة الصحه العالمية، والتأثير الإيجابى لذلك على السوق الدوائى والصحة العامة، وكذلك على دعم نفاذية المستحضرات الطبية بالأسواق العالمية.

افتتح الجلسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك بحضور الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور كونستانتينو تشيوينجا، نائب رئيس زيمبابوى ووزير الصحة، والدكتور هايتى سيلو، رئيس وحدة التنظيم والتأهيل المسبق للسلطات الصحية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور سيث سينك، نائب الرئيس التنفيذى لقسم المنتجات التقنية الصحية بدوله غانا، والدكتور إيدكونيل أولاواى، مدير المعامل الرقابية بالوكالة الوطنية لمراقبة الأغذية والعقاقير بنيجيريا، والدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذى للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالبحرين.

وخلال كلمته، أكد رئيس الهيئة أن هناك تعاونا وثيقا مع منظمة الصحة العالمية للدعم الفنى، وأن حصول الهيئة على اعتماد المستوى المتقدم من المنظمة فى مجال اللقاحات العام الماضى كان ثمرة لهذا التعاون البناء، ويعكس ثقة المجتمع الدولى فى قوة السلطة الرقابية المصرية.

وأكد رئيس الهيئة أيضا أن امتلاك القدرة والإرادة القوية هو انعكاس لوجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على أحدث المعايير والمرجعيات الدوائية الدولية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين بدور هيئة الدواء المصرية الكبير أثناء فترة كورونا، وأنها أسهمت فى دعم النظام الصحى المصرى لعبور المرحلة الحرجة، وذلك من خلال ضمان توافر الأدوية المهمة، وتقييم وإصدار رخصة الاستخدام الطارئ للأدوية واللقاحات، وأن وجود سلطة رقابية محلية مختصة بملف الدواء صمام أمان وضرورة مهمة لتطور النظم الصحية، وصمودها أمام التعرض لأى جائحة أو وباء.

وخلال الجلسة، تم تأكيد دور منظمة الصحة العالمية المحورى فى دعم البلدان فى تعزيز أنظمتها التنظيمية، وتعزيز الوصول العادل إلى منتجات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة، حيث يؤكد دستور منظمة الصحة العالمية أن التمتع بأعلى مستوى صحى يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان.

جاء ذلك فى إطار سعى هيئة الدواء نحو تبادل الخبرات، والتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والحرص على استدامة تطوير النظم الرقابية بالقارة الإفريقية.