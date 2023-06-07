الأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ وارتفاع درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقال مدير إدارة الأزمات والكوارث والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة محسن الشامى - فى تصريح اليوم الأربعاء- إنه طبقا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية والذى يُشير إلى حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، تم رفع درجة الاستعداد بالمحافظة تنفيذا لتكلفيات المحافظ مصطفى ألهم.

وأشار إلى أن التقرير تضمن احتمالية تعرض البلاد اعتبارًا من اليوم إلى ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة بدايةً من غد الخميس.

وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن الأمطار المتوقعة والرياح المحملة بالأتربة، مناشدا المواطنين الحذر واتخاذ كافة سبل الوقاية.