تاج الدين يؤكد أهمية وجود سلطة رقابية محلية مختصة بملف الدواء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التى عقدتها هيئة الدواء المصرية بالمعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى الثانى، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "تعزيز قدرات السلطات التنظيمية الوطنية من خلال أداة المقارنة المعيارية العالمية لمنظمة الصحة العالمية GBT"، والتى شاركت فى تنظيمها منظمة الصحة العالمية.

وأشاد تاج الدين بدور هيئة الدواء المصرية الكبير أثناء فترة "كورونا"، لافتا إلى أنها أسهمت فى دعم النظام الصحى المصرى لعبور المرحلة الحرجة، وذلك من خلال ضمان توافر الأدوية المهمة، وتقييم وإصدار رخصة الاستخدام الطارئ للأدوية واللقاحات.

من جانبه، أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هناك تعاونا وثيقا مع منظمة الصحة العالمية للدعم الفنى، وأن حصول الهيئة على اعتماد المستوى المتقدم من المنظمة فى مجال اللقاحات العام الماضى كان ثمرة لهذا التعاون البناء، ويعكس ثقة المجتمع الدولى فى قوة السلطة الرقابية المصرية.

وأكد رئيس الهيئة أن امتلاك القدرة والإرادة القوية هو انعكاس لوجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على أحدث المعايير والمرجعيات الدوائية الدولية.

تضمنت الجلسة مناقشة أهمية اجتياز السلطة التنظيمية الوطنية لمستوى النضج المتقدم من خلال معايير تقييم منظمة الصحة العالمية، والتأثير الإيجابى لذلك على السوق الدوائى والصحة العامة، وكذلك على دعم نفاذية المستحضرات الطبية بالأسواق العالمية.

وتم خلال الجلسة، تأكيد دور منظمة الصحة العالمية المحورى فى دعم البلدان فى تعزيز أنظمتها التنظيمية، وتعزيز الوصول العادل إلى منتجات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة، حيث يؤكد دستور منظمة الصحة العالمية أن التمتع بأعلى مستوى صحى يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان.

حضر الجلسة الحوارية الدكتور كونستانتينو تشيوينجا، نائب رئيس زيمبابوى ووزير الصحة، والدكتور هايتى سيلو، رئيس وحدة التنظيم والتأهيل المسبق للسلطات الصحية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور سيث سينك، نائب الرئيس التنفيذى لقسم المنتجات التقنية الصحية بدوله غانا، والدكتور إيدكونيل أولاواى، مدير المعامل الرقابية بالوكالة الوطنية لمراقبة الأغذية والعقاقير بنيجيريا، والدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذى للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالبحرين.