تحت مظلة «ابدأ».. توقيع بروتوكول تعاون للاستثمار فى التسجيل الدولى بـ IECEE

ويأتى الهدف الأساسى من ذلك رفع كفاءة معدات الاختبار المطلوبة لتغطية اختبارات الأجهزة المنزلية.
ومن المقرر أن يتم تسجيل المعمل دوليا تحت مظلة شركة انترتك البريطانية فى اللجنة الدولية للأجهزة الإكترونية.
ويستهدف هذا التعاون استكمال اعتماد المعمل كأولوية أولى للأجهزة المنزلية CB (اختبارات أمان وأداء) والعدادات MID (اختبارات ميكانيكية)، بالإضافة إلى التوسع فى اختبارات عدادات الطاقة وعدادات المياه عدادات الغاز والاختبارات الضوئية للكشافات ومصابيح المنازل، ومن المقرر أن يتم التوسع كمرحلة ثالثة فى اختبارات أجهزة الإتصالات، على أن يتم توريد الأجهزة عن طريق أفضل الموردين المعتمدين دوليا.
يأتى ذلك ضمن أهداف محور المشروعات الكبرى والذى يهدف إلى زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء فى القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية والمنتجات تامة الصنع وضمان قدرتها على التوسع، فضلا عن تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع المصنعين على التصدير.
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