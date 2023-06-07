جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ الغربية، فى بيان، أن الشركة استلمت الموقع وبدأت تباشر أعمالها فى بناء المقر الذى يتكون من دور أرضى وخمسة أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حى أول المحلة.
وأضاف المحافظ أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبى احتياجات المواطنين بالمحلة، حيث يضم المجلس إدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كافة الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغربية يضع حجر الأساس لإنشاء مقر جديد لمجلس مدينة المحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.