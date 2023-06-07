محافظ الغربية يضع حجر الأساس لإنشاء مقر جديد لمجلس مدينة المحلة

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ الغربية، فى بيان، أن الشركة استلمت الموقع وبدأت تباشر أعمالها فى بناء المقر الذى يتكون من دور أرضى وخمسة أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حى أول المحلة.

وأضاف المحافظ أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبى احتياجات المواطنين بالمحلة، حيث يضم المجلس إدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كافة الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.