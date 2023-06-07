الرعاية الصحية تستخدم تكنولوجيا الواقع الافتراضى بمعرض صحة أفريقيا (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل والدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تجربة فى الواقع الافتراضى، من خلال إجراء عملية افتراضية عبر تقنية (VR) باستخدام النظارات الذكية ثلاثية الأبعاد، وذلك بجناح هيئة الرعاية الصحية التكنولوجى الذى تشارك به بالمعرض الطبى الإفريقى الثانى "صحة إفريقيا".





وتتيح تقنية "VR" التفاعلية إجراء جراحات وعمليات مجسمة بشكل افتراضى، وذلك فى إطار ترويج الهيئة لمنشآتها باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضى من خلال استعراض منشآتها الصحية وإمكاناتها وتجهيزاتها العالمية، بحيث تتيح تكنولوجيا الواقع الافتراضى إجراء جولة افتراضية للتعرف على منشآت الهيئة فى محافظتى جنوب سيناء والأقصر، وذلك للترويج لمشروعها للسياحة العلاجية، تحت مظلة العلامة التجارية "نرعاك فى مصر"، كما تتيح تقنية "VR" التفاعلية، إجراء عمليات افتراضية داخل جناح هيئة الرعاية الصحية. ويشارك بفعاليات معرض الطب الأفريقى الثانى "صحة أفريقيا"، المزمع استمرار فعالياته حتى 9 يونيو 2023، أكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الثانى الذى تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس السيسى، حيث يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبى والجانب الأفريقى بشكل سنوى، كما تشهد الفعاليات، عقد ما يزيد عن 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين فى المجال الطبى.

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