انعقاد مائدة مستديرة بين مصر والاتحاد الأوروبى حول الهجرة

جدة - نرمين السيد - استضافت وزارة الخارجية، اجتماعاً فنيا بين مصر والاتحاد الأوروبى بشأن التعاون فى مجال تنمية المهارات وانتقال العمالة، وذلك فى إطار المبادرة الأوروبية المعروفة باسم "شراكة المهارات" Talent Partnership.





وتهدف المبادرة إلى معالجة نقص المهارات فى سوق العمل بالاتحاد الأوروبى من خلال تشجيع مسارات قانونية لهجرة الأيدى العاملة المؤهلة من دول شريكة خارج الاتحاد الأوروبى، ومن بينها مصر.

وترأس الاجتماع من الجانب المصرى وزير مفوض نيفين الحسينى نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر ومن الجانب الأوروبى Anita Vella مسؤول ملف الهجرة النظامية بالمفوضية الأوروبية، كما شارك ممثلون عن الوزارات والجهات الوطنية المصرية المعنية بملفيّ انتقال العمالة والتدريب الفنى، وكذا عن المفوضية الأوروبية وألمانيا وإيطاليا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى ومنظمتيّ الهجرة والعمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، علاوة على مشاركة ممثلين من القطاع الخاص من الجانبين.

كما أكدت نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر خلال الاجتماع على أهمية أن يستند التعاون المرتقب بين مصر والاتحاد الأوروبى على مبدأ المنفعة المتبادلة بحيث يلبى احتياجات دول الاتحاد من العمالة وفقاً للأولويات المصرية والإمكانات المتوفرة لديها وبالتوازى مع رفع كفاءة منظومة التدريب الفنى فى مصر.

كما أبرزت ضرورة البناء على المشروعات القائمة مع الشركاء الدوليين فى هذا المجال والاستفادة من التجارب السابقة لضمان فعالية برامج التدريب المهنى وآليات الاعتراف بالشهادات وكذا لخلق مسارات قانونية وآمنة؛ لتسهيل انتقال العمالة المدربة من خلال آليات شفافة وعادلة تضمن تمتعها بحقوقها وفقاً للمعايير الدولية.

تجدر الإشارة إلى الأهمية التى توليها الحكومة المصرية لتعزيز التعاون فى هذا المجال فى إطار النهج الشامل الذى تتبناه فى التعامل مع قضايا حوكمة الهجرة وتنمية المهارات، وكذا اتساقاً مع "رؤية مصر 2030" التى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب لتوفير حياة كريمة لهم.