روبوتات داخل الجناح التكنولوجى للرعاية الصحية بمعرض AFRICA HEALTH ExCon

جدة - نرمين السيد - تشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، لليوم الثالث على التوالى من خلال الجناح التكنولوجى الخاص بها بالمعرض الطبى 2023 AFRICA HEALTH ExCon، والذى تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، فى الفترة من (6-9) يونيو 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية.





وأشار بيان الهيئة إلى الإقبال المتزايد من الأجانب والأفارقة على الجناح الخاص بالهيئة بالمعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى الثانى AFRICA HEALTH ExCon، لافتًا إلى إشادة الضيوف الأجانب والأفارقة وانبهارهم بجودة مستوى المنشآت الطبية التابعة للهيئة ومستوى الخدمة الطبية المقدمة، وذلك خلال قيامهم بجولات افتراضية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظتى «الأقصر وجنوب سيناء»، وذلك عن طريق النظارات الذكية ثلاثية الأبعاد عبر تقنية VR التفاعلية، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية افتراضية فى الواقع الافتراضى.

وذلك فضلًا عن رحلة الزائرين من خلال الشاشات التفاعلية الست، والتى أبرزت إمكانات الهيئة وتجهيزات منشآتها بمحافظات التأمين الصحى الشامل «بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء»، إضافة إلى استعراض محاور مشروعها للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية «نرعاك فى مصر».

واشتمل جناح الهيئة، على عدد من الروبوتات الذكية أبرزها الروبوت دويت (Duet)، وهو متواجد كمساعد رقمى ذكى ويتواجد فى المدخل الرئيسى لجناح هيئة الرعاية الصحية بالمعرض لاستقبال الزائرين، ويقوم بتقديم الخدمات وبلغات متعددة، ويقوم بقياس المؤشرات الحيوية للمريض فضلًا عن تقييم الحالة الصحية الأولية للمريض بشكل عام.

وأضاف البيان: يقوم الروبوت موزو (Mozo)، باستضافة كافة الزائرين بجناح هيئة الرعاية الصحية، كما يقوم باستطلاع آراء الزائرين عن خدمات جناح الهيئة، فيما يقوم الروبوت MDR-C بتعقيم جناح الهيئة والمنطقة المحيطة بشكل مستمر وذلك باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، وذلك نظرًا لأهمية توظيف البرمجة والتقنيات المتطورة فى دعم كافة القطاعات والقطاع الطبى بشكل خاص، وذلك تماشيًا مع فكر الدولة المصرية، وأهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

تجدر الإشارة، أنه يشارك بفعاليات معرض الطب الأفريقى الثانى “صحة أفريقيا Africa Health ExCon”، المقرر استمرار فعالياته حتى غد الجمعة 9 يونيو 2023، أكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الثانى الذى تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى.

حيث يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبى والجانب الأفريقى بشكل سنوى، كما تشهد الفعاليات، عقد ما يزيد عن 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين فى المجال الطبى.