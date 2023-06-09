جدة - نرمين السيد - وكتب وزير الأوقاف، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أتوجه بخالص العزاء والمواساة لدولة الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته الكريمة رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته، وألهمه وأسرتها الكريمة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يقدم التعازى للدكتور مصطفى مدبولى فى وفاة والدته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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