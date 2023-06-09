وزير الكهرباء ينعى والدة رئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - ويتقدم الوزير بخالص العزاء لأسرة الفقيدة فى مصابها الأليم، دعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. توفيت، مساء اليوم الجمعة، والدة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء. ومن المقرر أداء صلاة الجنازة، على جثمان والدة الدكتور مصطفى مدبولى، غدا السبت، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل، ويقام العزاء، يوم الأحد، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

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