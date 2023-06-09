تحذير من الأرصاد وانخفاض جديد.. تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد فى بيانها المنشور على حسابها الرسمى "الفيسبوك"، اليوم الجمعة، أنَّ البلاد تشهد انخفاضا مفاجئا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، بعد موجة الأجواء الحارة وغير المستقرة التي شهدتها جميع المحافظات.
السبت 10 يونيو 2023
تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
الأحد 11 يونيو والاثنين 12 يونيو 2023
تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
الثلاثاء 13 يونيو 2023
تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية ووسط سيناء وجنوب الصعيد.
الأربعاء 14 يونيو 2023
يسود على مناطق السواحل الشمالية والصحراء الغربية ووسط سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.
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