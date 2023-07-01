تفويج حجاج القرعة المتعجلين من منى لمكة المكرمة بعد رمى الجمرات

جدة - نرمين السيد - وتم نقل الحجاج المتعجلين من مخيماتهم فى منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، فيما سيستمر تفويج الحجيج على دفعات.. حيث سيتم تفويج باقى الحجاج غير المتعجلين من مخيماتهم فى مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، اعتبارا من بعد منتصف ليلة اليوم، وباقى الدفعات على مدار يوم غدٍ السبت.

وكانت بعثة حج القرعة قد أتمت عمليتى تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات والنفرة إلى مزدلفة ومنها الى منى بنجاح، حيث لم تتلق غرفة عمليات بعثة حج القرعة أية بلاغات بشأن وجود تائهين.

وساعد الموقع المتميز لمخيمات حج القرعة بعرفات الله، والذى توسطه مواقف للحافلات، على سرعة نفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة؛ وعدم وجود تائهين من حجاج القرعة خلال النفرة.