منها المولد الشعبى- السائحون والمصريون بالغردقة يستمتعون بأجواء العيد (صور)

جدة - نرمين السيد - تستمر فنادق الغردقة، فى تنظيم مهرجانات حفلات عيد الأضحى، تزامنا مع ارتفاع معدل حركة السياحة الداخلية، ومشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، الذين يحرصون على مشاركة المصريين أجواء فرحة العيد فى خامس أيام عيد الأضحى.





من جانبه، قال علاء الدين الدين محمود، رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، خلال بيان، إن أجواء عيد الأضحى ما زالت مستمرة فى فنادق الغردقة، حيث نظمت الفنادق حفلات ومهرجان المولد، تزامنا مع خامس أيام عيد الأضحى على شواطئ الغردقة، بمشاركة السائحين الأجانب والمصريين، للاستمتاع بفرحة العيد، وأجواء المولد الشعبى. وأضاف رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، أن عرض المولد فى الغردقة، شمل فقرات متنوعة، تمثل المولد بكل تفاصيله، من مراجيح وألعاب أطفال ومواهب، وفقرة الساحر والتنورة وألعاب السيرك، والمراجيح، والتنورة، وضرب الودع، وفقرات البخور وركوب الخيل والمزمار البلدى.

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