فرص عمل وخدمات.. منطقة استثمارات جديدة فى البحيرة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تشهد محافظة البحيرة نهضة استثمارية غير مسبوقة، حيث تم إنشاء أول منطقة تجارية بدمنهور باستثمارات 10 مليارات جنيه، وتقع على طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعى بمساحة 96 فدانا.





ويرصد الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات حول المنطقة الاستثمارية فى دمنهور، والتى توفر 25 ألف فرصة عمل للشباب وتضم أسواقا تجارية ومطاعم، وبها أسواق مفتوحة للتوكيلات ومراكز الخدمة وفندق وملاعب واستراحات. وتوفر أنشطة خدمية تشمل ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن للتبريد والتجميد، وأنشطة تعبئة وتغليف وأنشطة لتجارة الجملة والنصف جملة والبورصات السلعية. المنطقة اللوجستية بمدينة دمنهور مقسمة إلى 3 قطاعات الأولى على مساحة 47 فدانا بحجم استثمارات 5 مليارات جنيه، والثانية بمساحة 15.5 فدان بحجم استثمارات 3 مليارات جنيه، والثالثة على مساحة 26 فدان بحجم استثمارات 3 مليارات جنيه.

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