عقيلة صالح: ما حدث فى "درنة" فاجعة كبرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 سبتمبر 2023 02:31 مساءً - دعا عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، المواطنين إلى التحلي بالصبر في مواجهة الكارثة الطبيعية التي حلت بالبلاد، واصفا ما حل بمدينة درنة بـ"فاجعة كبرى" راح ضحيتها الآلاف خلال ساعات.

وقال "صالح" خلال جلسة طارئة للبرلمان في بنغازي، سنشكل عدة لجان لمتابعة العمل في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات، داعيا الحكومة لمزيد من العمل في مواجهة الكارثة.

وشدد على أن الحكومة مطالبة بإعادة الوضع إلى طبيعته في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، مقدما الشكر للدول الصديقة والشقيقة على مساعدتها لليبيا في ظل الظروف العصيبة.