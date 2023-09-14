ميسى ينافس هالاند ومبابى على أفضل لاعب فى العالم على جائزة THE BEST

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 سبتمبر 2023 05:24 مساءً - كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" القائمة المختصرة على جوائز الأفضل فى العالم The Best بعد الإعلان عن أسماء المرشحين للجوائز المختلفة.

وضمت القائمة النهائية المرشحين الثلاثة ليونيل ميسي، إيرلينج هالاند، وكيليان مبابي، وخرج الدولى المصري محمد صلاح من القائمة المختصرة للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم.

تشمل جوائز الفيفا للأفضل فى العالم 9 جوائر هى: أفضل لاعبة، أفضل لاعب، أفضل مدرب للسيدات، أفضل مدرب رجال، أفضل حارسة مرمى، أفضل حارس مرمى للرجال، جائزة اللعب النظيف، جائزة بوشكاش (جائزة أفضل هدف في العام)، جائزة فيفا للجماهير".

جاءت قائمة الفائزين بالجوائز عن العام الماضى 2022، كالتالى:

جائزة أفضل لاعب فى العالم: ليونيل ميسي

جائزة أفضل لاعبة فى العالم: أليكسيا بوتياس

جائزة أفضل حارس مرمى في العالم: إيميليانو مارتينيز

جائزة أفضل حارسة مرمى في العالم: ماري إيربس

جائزة أفضل مدرب في العالم ـ رجال: ليونيل سكالوني

جائزة أفضل مدرب في العالم ـ سيدات: سارينا فيجمان

جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم: مارسين أوليكسي

جائزة فيفا للعب النظيف: لوكا لوكوشفيلي

جائزة فيفا للمشجعين: جماهير الأرجنتين