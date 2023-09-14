تامر حسني يناشد جمهوره بدعم المتضررين في ليبيا والمغرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 سبتمبر 2023 07:27 مساءً - صرح الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعيه الهلال الاحمر المصري بأن الفنان تامرحسني قام اليوم بحملة تبرع لدعم الشعب المغربي والليبي، و دعى الآلاف من جمهوره للانضمام كمتطوعين داعمين للهلال الاحمر المغربي والليبي بإسم الشعب المصري والهلال الاحمر المصري.
وأكد الدكتور رامي الناظر، أن الفنان تامرحسني هو الذى قدم كل سبل التعاون في الأزمه ويقدم كل ما في وسعه من تبرعات بالتعاون مع جمهوره ويشارك في تعبئة الشحنات ويعمل على تحضيرها وتغليفها ، ويقدم كل الدعم المعنوي لجميع الشباب المصري المتطوع ويلقي كلمه تحفيزيه لجميع المتطوعين والان يستعدون لإطلاق شاحنات الهلال الاحمر للشعب المغربي والشعب الليبي من الاراضي المصرية.
ناشد الفنان تامر حسني، جمهوره بدعم المتضررين من إعصار دانيال في ليبيا، وكذلك ضحايا الزلزال في المغرب، وذلك من خلال جمعية الهلال الأحمر.
وكتب تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: «شبابنا وكل أهالينا في مصر، طبعا كلنا شوفنا اللي حصل في المغرب وليبيا، وأكيد كلنا في أشد حالات الحزن ونفسنا نعمل حاجة، كلامي للّي قادر، واللي مش قادر جزاه الله كل خير لو كثف الدعاء لأهالينا وأخواتنا».
وأضاف تامر حسني «مش هطول عليكم، يا جماعة عندنا في مصر جمعية الهلال الأحمر المصري، بجد ناس ليهم الجنة إن شاء الله.. أنا فخور بيهم أوي وبحبهم أوي من كل قلبي، دول ناس رحيمة وهبوا حياتهم لخدمة الإنسانية وكل يوم عندهم شباب جميل متطوع لخدمة الإنسانية».
وتابع «الحقيقة إن أنا بمشيئة الله دايما معاهم في كل أزمة بتقابل مصر أو أي شعب عربي بس أكيد أنا مش كفاية.. أتمنى من كل مصري أنه يهتم بالجمعية العظيمة الرحيمة دي ويحاول يقدم أي دعم ولو بسيط ليهم، وأتمنى إن اللي مايعرفهمش يحاول يعرفهم كويس عشان لو عرفهم وعرف دورهم وإزاي بيخاطروا بحياتهم عشان سلامة وإنقاذ البشر هيبصلهم بنظره عظيمة تانية».
واختتم تامر حسني، رسالته قائلًا: «من قلبي، كل المواساة لأهالينا في المغرب وليبيا ومن أرض مصر بنقولكم كل مصر معاكم، وخالص تعازينا لأسر الضحايا من أهالينا، وكل الدعاء لعودة وسلامة المفقودين منهم.. ربنا يصبركم ويحفظكم ويحفظ أمتنا العربية».