تامر حسني يناشد جمهوره بدعم المتضررين في ليبيا والمغرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 سبتمبر 2023 07:27 مساءً - صرح الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعيه الهلال الاحمر المصري بأن الفنان تامرحسني قام اليوم بحملة تبرع لدعم الشعب المغربي والليبي، و دعى الآلاف من جمهوره للانضمام كمتطوعين داعمين للهلال الاحمر المغربي والليبي بإسم الشعب المصري والهلال الاحمر المصري.

وأكد الدكتور رامي الناظر، أن الفنان تامرحسني هو الذى قدم كل سبل التعاون في الأزمه ويقدم كل ما في وسعه من تبرعات بالتعاون مع جمهوره ويشارك في تعبئة الشحنات ويعمل على تحضيرها وتغليفها ، ويقدم كل الدعم المعنوي لجميع الشباب المصري المتطوع ويلقي كلمه تحفيزيه لجميع المتطوعين والان يستعدون لإطلاق شاحنات الهلال الاحمر للشعب المغربي والشعب الليبي من الاراضي المصرية.