لوجين شوقي تحصد ذهبية 200 الزعانف وأيمن سيف يفوز ببرونزية 100 متر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 سبتمبر 2023 08:24 مساءً - حققت لوجين شوقي لاعبة منتخب مصر للسباحة بالزعانف الميدالية البرونزية لمنافسات 200 متر للزعانف المزدوجة لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة هيراكليون باليونان، وحققت لوجين شرقي رقما قياسيا خاصا بالناشئين بزمن وقدرة 1دقيقة و49 ثانية و67 جزءا من الثانية..كانت بعثة منتخب الغوص والإنقاذ وصلت إلى اليونان فجر أمس ببعثة برئاسة سامح الشاذلي رئيس الاتحاد.
لوجين شوقي
على صعيد متصل ، حقق سيف أيمن لاعب منتخب مصر للسباحة بالزعانف الميدالية البرونزية لمنافسات 100 متر لدورة ألعاب البحر المتوسط ..كانت بعثة منتخب الغوص والإنقاذ وصلت إلى اليونان فجر أمس ببعثة برئاسة سامح الشاذلي رئيس الاتحاد.
وكان ثنائي منتخب مصر للسباحة يوسف بيومي وحبيبة هيثم حققا الميدالية البرونزية فى منافسات التتابع للخماسي الحديث بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان.
وفاز الثنائي المصري بالميدالية البرونزية بعد منافسة شرسة مع فرنسا التي حققت الميدالية الذهبية، وحقق الثنائي الإيطالي الميدالية الفضية، بينما جاء ثنائي إسبانيا فى المركز الرابع وثنائي البرتغال المركز الخامس وثنائي اليونان المركز السادس.
وحرصت البعثة المصرية على التواجد في منافسات الخماسي اليوم ودعم لاعبي منتخب مصر.