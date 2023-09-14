نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. إتاحة التقديم لتقليل الاغتراب بعد إعلان النتيجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 سبتمبر 2023 08:24 مساءً - أكد مكتب التنسيق، برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقدم بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، سواء لطلاب تنسيق المرحلة أو غير المستفيدين من تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق، مشددا على تطبيق نفس القواعد المعمول بها فى مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق.

وأكد مكتب التنسيق أن التقدم بمرحلة تقليل الاغتراب سيكون إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكترونى حيث يستطيع الطلاب تسجيل الرغبات بمرحلة "التحويلات بين الكليات"، لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) ، ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن،كما لا يوجد تحويلات ورقية بين الكليات والجامعات، والمعاهد فى مرحلة تقليل الاغتراب، مؤكدا أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط ومن خلال موقع التنسيق الإلكترونى.