ركبة بنزيما تقود الاتحاد لصدارة ترتيب الدورى السعودى مؤقتًا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 سبتمبر 2023 08:24 مساءً - فاز فريق الاتحاد السعودى ضد الأخدود بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري 2024.الأخدود ضد الاتحاد

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما بالركبة في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، في واحدة من المواجهات التي وجد فيها بطل الدوري السعودي صعوبة في الوصول الى مرمى المنافس.

ترتيب الدوري السعودي

بهذه النتيجة يحتل فريق اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بشكل مؤقت برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والخسارة في واحدة وتسجيل 16 هدفاً وتلقي 4.

بينما يتواجد فريق الأخدود في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 3 أهداف وتلقي 7.

الأخدود ضد الاتحاد

وتجاوز الاتحاد الهزيمة التي تلقاها الفريق في الجولة الأخيرة من المسابقة أمام نادي الهلال في ديربي الدوري السعودي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد.

وافتقد نونو سانتو مدرب الاتحاد عددا كبيرا من اللاعبين بسبب الإصابات والإرهاق وتأخر عودة بعض اللاعبين من تمثيل منتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف الدولي "أجندة الفيفا". وأبرزهم هداف الفريق المغربي عبد الرزاق حمد الله، بسبب تأخر عودته من المغرب، بجانب المصابين صانع الألعاب البرازيلي إيجور كورنادو والجناح البرتغالي جوتا.

وغاب أيضا مهند الشنقيطي للإصابة وزكريا هوساوي بخلاف فيصل الغامدي وعوض الناشري المتواجدين مع المنتخب الأولمبي.

وجاء تشكيل نادي الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: أحمد بامسعود، فيليبي لويز، أحمد شراحيلي، مد الله العليان.

خط الوسط: سلطان الفرحان، فابينيو، كانتي، صالح العمري، رومارينيو.

خط الهجوم: كريم بنزيما.