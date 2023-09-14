المتحدث العسكري: نعمل مع الدول الصديقة والشقيقة لتحقيق الأمن والاستقرار

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 سبتمبر 2023 09:29 مساءً - أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، أن الهدف الأسمى من تدريب «النجم الساطع 2023»، هو العمل المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة نحو تحقيق السلام والاستقرار والأمن ارتباطا بأن للسلام قوة رادعة وقادرة على حفظه.

وأضاف المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، في تصريحات له: «وارتباطا بهذا الهدف وكمؤشر هام على نجاح التخطيط تضمنت النقاط التدريبية التدريب على البحث والإنقاذ.. فالظروف البيئية وتغير المناخ.. أصبح تحديا لا يقل أهمية عن باقي التحديات والعدائيات.. فخلال أسبوع واحد واجهت دولتين من الدول الشقيقة كوارث طبيعية أدت إلى استشهاد وإصابة حوالي 10 آلاف من المدنيين».

وتابع: «لذا فمن الأهمية بمكان استمرار إدراج مثل هذه النقاط التدريبية في التدريبات المشتركة القادمة، فالتدريب المشترك مع دول قد تتلاقى لرفع آثار الكوارث الطبيعية سيظهر في قدراتنا وتنسيقاتنا وعملنا المشترك طبقاً لما تدربنا عليه سابقاً».

وواصل: «كما أن تخفيف المعاناة الناتجة عن تلك الكوارث الطبيعية يندرج ضمن تحقيق الأمن والاستقرار المنشود».