كاف يختار مصطفى عبده للمشاركة فى مراسم تقديم كأس السوبر الأفريقى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 سبتمبر 2023 12:32 مساءً - اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مصطفى عبده، نجم النادى الأهلى الأسبق، للمشاركة فى مراسم تقديم كأس السوبر الأفريقى، خلال المباراة التى تجمع الأهلى مع اتحاد العاصمة الجزائرى مساء اليوم الجمعة.

وجاء اختيار "كاف" للكابتن مصطفى عبده للمشاركة فى تقديم كأس البطولة؛ نظرا لتاريخه الكبير وكونه أحد أبرز اللاعبين فى القارة.

وسيقوم مصطفى عبده بالدخول إلى أرض الملعب قبل 20 دقيقة من انطلاق المباراة حاملا كأس البطولة، ويشاركه الكابتن حاج عدلان نجم الكرة الجزائرية الأسبق.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى التاسعة مساء اليوم وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.