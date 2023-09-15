استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة.. تدريبات خفيفة للاعبي الأهلي في فندق الإقامة بمدينة الطائف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 سبتمبر 2023 03:35 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مرانا بدنيا خفيفا في فندق الإقامة بمدينة الطائف، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وقام أندرياس إندويا، مخطط الأحمال بوضع برنامج إعداد بدني مناسب للمباراة، بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة.

من المقرر أن تنطلق محاضرة للمدير الفني في الساعة السادسة والربع، ويقوم خلالها بشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة والمهام المطلوبة من اللاعبين خلال اللقاء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف. التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الليلة:

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ومجدى أفشة

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.