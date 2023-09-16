إصابة رياض محرز بتسمم غذائي ونقله لمستشفى بمدينة جدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 سبتمبر 2023 12:31 مساءً - كشفت تقارير صحفية اليوم، السبت، عن نقل الدولي الجزائري رياض محرز نجم الأهلي السعودى إلى أحد مستشفيات مدينة جدة بعد تعرّضه لوعكة صحية.

وأكدت قنوات الرياضية السعودية أن رياض محرز أصيب بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأوضحت صحيفة الوئام السعودية أن محرز ارتاد أحد مطاعم مدينة جدّة، وهناك تعرض لتسمم غذائي، حيث أصيب بـ"جرثومة فى المعدة" بعد تناوله إحدى الوجبات.

وأشارت إلى أنه بذلك تبقى مشاركة محرز فى مباراة التعاون غير معروفة حتى الآن، فى الوقت الذي لم يصدر فيه الأهلي أي بيان بشأن وضعية قائد "محاربي الصحراء".

وأوضحت تقارير أن المدرب ماتياس يايسله يتجه لإراحة محرز فى المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة التعاون مساء اليوم، السبت، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي.

ويحتل الأهلي المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة بعدما فاز في أربع مباريات وهُزم فى واحدة، وسجل محرز هدفين وصنع مثلهما مع الأهلي في الدورى حتى الآن.