الرئيس السيسي: كل دولار يزيد فى برميل البترول تكلفته علينا بالمليارات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 سبتمبر 2023 03:31 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لقرية سدس الإمراء بمحافظة بنى سويف، إن كل دولار يزيد في سعر برميل البترول تكلفته علينا بالمليارات سنويا، وموضوع الكهرباء وبمنتهى الصراحة عندنا محطات كهرباء تقدر تطلع الكهرباء التي نحتاجها وزيادة لكن عاملين موازنة اللى تقدر توفر الغاز كانت الموازنة 65 دولار للبرميل لكن لما يزيد ويبقى 70 و80 و90 إحنا بنقول إن الأزمة لها انعكاس على حاجات كثيرة.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: ومن فضل ربنا إننا بننتج غاز لولا ذلك لكانت المشكلة كبيرة جدا، ولما أكون عامل موازنة أن برميل البترول بـ65 لكن لما يبقى بـ80 ولا 90 ، عندنا في مصر 10 ملايين سيارة، ومطلوب أن كل مواطن يدخل المحطة يلاقى احتياجاته.