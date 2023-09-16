نقيب الصحفيين يشكر الرئيس السيسي على قراره بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 سبتمبر 2023 04:28 مساءً - أشاد خالد البلشى، نقيب الصحفيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقدرة ونشكره على القرار .

وقال خالد البلشى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز :"اى قرار يخفف الأعباء على المواطن لابد من تثمينه، ونوجه الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بقضية البدل للصحفيين، ولدينا قطاع واسع من الصحفيين والبدل كان محل مطالبات لزيادته ".

وتابع خالد البلشى :"سنتأكد من التفاصيل الخاصة بالزيادة الخاصة بالبدل وسنعلنها لجميع الزملاء، حيث يأتي هذا القرار ضمن حزمة من القرارات وهى رسالة مهمة لابد من التعامل معها ".

وقال خالد البلشى :"عندما نتحدث عن الصحفيين تخفيف الأعباء على الصحفيين أحد الرسائل القوية، وعدد كبير من الزملاء ينظرون زيادة البدل كما ننتظر قرارات أخرى".