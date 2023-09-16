التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يثمن قرارات الرئيس السيسي الخاصة بالأجور والمعاشات والإعفاءات الضريبية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 سبتمبر 2023 10:32 مساءً - يثمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي القرارات الهامة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال إفتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف ، وتأتي هذه القرارات لتشمل حزمة حماية إجتماعية تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الإستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيهاً بدلاً من 300 جنيهاً وإطلاق مبادرة لتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذلك ورفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة لــ 4000 جنيهاً بدلاً من 3500 جنيهاً ، و زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 25% ، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

كما ذكر التحالف في بيانه أن هذه القرارات تعكس مدي إنحياز السيد الرئيس للمواطن في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم في الوقت الحالي ، كما أنها تُعد خطوة هامة في طريق تحقيق العدالة الإجتماعية.

والتحالف إذ يثمن هذه القرارات ودورها في زيادة مظلة الحماية الاجتماعية، فإنه يؤكد علي أن الدولة القوية التي إستطاعت هزيمة الإرهاب بتكاتف شعبها مع كافة مؤسساتها القوية فإنها قادرة كذلك علي التغلب على كافة التحديات الاقتصادية التي تواجهها لتستمر معركة البناء والتنمية من أجل الوصول للجمهورية الجديدة .